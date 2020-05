Coronavirus - Près de 3.000 marins d'un navire de croisière en quarantaine en Allemagne

Près de 3.000 membres d'équipage d'un navire de croisière du géant du tourisme TUI ont été mis en quarantaine à bord après le test positif au nouveau coronavirus d'un d'entre eux, a annoncé vendredi la compagnie.Quinze membres de l'équipage du navire "Mein Schiff 3" ont subi un test après avoir présenté de légers symptômes grippaux. Un d'entre eux à ce stade a été testé positif au Covid-19. Les 15 marins ont été placés à l'isolement à bord du navire, dans son port d'attache de Cuxhaven, au bord de la Mer du Nord. L'ensemble des 2.899 membres d'équipage restent eux aussi en quarantaine à bord "jusqu'à nouvel ordre", indique TUI dans un communiqué. Certains membres d'équipage, qui avaient quitté le navire avant mardi dernier, date de son arrivée au port, ont été rappelés à bord, ajoute TUI Le navire de croisière ne comptait aucun passager à bord, selon le groupe. "Il n'y a aucun danger pour la population de la ville et du district de Cuxhaven", ont assuré le chef du district, Kai-Uwe Bielefeld, et le maire de Cuxhaven, Uwe Santjer (SPD). "Le groupe de personnes qui est monté à bord pour la procédure officielle de débarquement (à l'arrivée du navire) peut être délimité avec précision et était équipé de protections individuelles", selon eux. (Belga)

