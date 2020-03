Coronavirus - Quarantaine au Chili pour les personnes en provenance d'Espagne et d'Italie

Les autorités chiliennes vont placer en quarantaine les personnes en provenance d'Espagne et d'Italie pour tenter de freiner la propagation de l'épidémie de coronavirus, a annoncé mardi le ministère de la Santé."Les personnes qui entrent sur le territoire chilien après avoir séjourné en Espagne et Italie, devront être placées à l'isolement pour 14 jours à partir de la date de sortie d'un de ces pays", indique le ministère dans un communiqué. L'Italie et l'Espagne sont parmi les pays européens les plus touchés par le nouveau coronavirus. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.