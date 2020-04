Coronavirus - Quatorze millions de masques chirurgicaux déjà répartis

Ces derniers jours, la Belgique a commandé 17 millions de masques chirurgicaux supplémentaires. Cela porte le total des commandes à 130 millions, dont 27 millions ont déjà été livrés. Parmi ceux-ci, 14 millions ont déjà été répartis et transmis aux hôpitaux, services ambulanciers, infirmiers à domicile, etc. a indiqué vendredi soir le ministre en charge de la gestion du matériel Philippe De Backer. "Je suis très heureux des chiffres. Nous avons dû travailler et négocier très dur, mais ces chiffres démontrent que nous avons obtenu des résultats."Actuellement, plus de 1,7 millions de gants et 200.000 blouses de protection ont été répartis. Le nombre de masques FFP2 et FFP3 arrivés à leurs destinataires n'a pas augmenté depuis le dernier update, mais un million de masques supplémentaires ont encore été commandés, indique le ministre, ce qui porte le total des commandes pour ces types de masques à 50 millions. Quelque 25 millions de blouses de protection ont été commandées depuis le début, soit le double par rapport au dernier update du 14 avril. D'importantes livraisons ont eu lieu ces derniers jours: 50.000 kits complets (écouvillons et éprouvettes). La majorité d'entre eux doivent encore être répartis. Au niveau des médicaments, un stock d'hydroxychloroquine et de chloroquine suffisant pour traiter 30.000 patients a été livré aux hôpitaux. Des trois sortes de médicaments nécessaires à l'oxygénation d'un patient, "les stocks de ces médicaments sont suivis chez les firmes, les grossistes et les pharmacies hospitalières", affirme le ministre De Backer. "Les prochaines semaines, les hôpitaux recevront à nouveau des livraisons du stock stratégique, en plus des livraisons via les voies habituelles. L'ensemble de tous les stocks disponibles et des livraisons planifiées pour ces médicaments suffit largement pour les semaines à venir voire même les mois à venir, pour autant que tout se déroule comme prévu." (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.