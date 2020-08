Quatre coureurs italiens de l'équipe Ineos, qui ne sont pas prévus au départ du prochain Tour de France, ont été placés à l'isolement en raison d'un cas de Covid-19 parmi eux.Leonardo Basso, qui a été déclaré positif samedi à un test Covid, Filippo Ganna, Gianni Moscon et Salvatore Puccio ont été retirés par la formation britannique du championnat d'Italie prévu dimanche à Cittadella. Basso, qui avait été testé négatif mardi, s'est entraîné seul au cours des dix derniers jours, a précisé sa formation. Mais il a effectué vendredi la reconnaissance du contre-la-montre avec Ganna et a fait samedi matin un tour de parcours avec ses trois compatriotes. Ineos a précisé que les quatre coureurs sont à l'isolement pour une durée de 14 jours. "Quatre membres du personnel s'auto-isoleront également, car ils sont considérés comme des contacts secondaires. Bien qu'ils aient été en contact avec les coureurs portant des masques, en observant la distance sociale et d'autres protocoles, l'équipe considère qu'il s'agit d'une mesure de précaution", a ajouté la formation britannique qui compte dans ses rangs le vainqueur du Tour de France 2019, le Colombien Egan Bernal. (Belga)