Coronavirus - Quelque 10.000 tests effectués chaque jour

Quelque 10.000 tests de dépistage du coronavirus ont été effectués la semaine dernière en Belgique, avec une pointe à 11.934 tests validés jeudi, indique samedi le cabinet du ministre Philippe De Backer en charge de la gestion du matériel destiné à lutter contre le coronavirus.Entre-temps, plus de 110.000 kits de testing complets ont été envoyés vers les collectivités (institutions de soins, prisons, maisons de repos,...). Pas moins de 90.000 tests ont déjà été prélevés et enregistrés. Près de 9 tests sur dix étaient négatifs. "Il ressort de ces tests qu'il y a une tendance clairement descendante du nombre de cas positifs dans les centres testés ces derniers jours." Les semaines à venir, la capacité de testing sera encore augmentée. Elle doit dépasser les 20.000 dès la semaine prochaine et sera ensuite portée à plus de 25.000 tests par jour. Concernant les masques chirurgicaux, plus de 20 millions ont été distribués sur le terrain. Aucune pénurie de médicaments ne menace par ailleurs les hôpitaux, affirme le ministre. "De par le fait que les stocks sont suffisants pour les quatre semaines à venir pour la plupart des médicaments, l'AFMPS (Agence fédérale des médicaments et des produits de santé) se concentrera sur la garantie de la disponibilité jusque fin juin et ensuite fin 2020", ajoute le cabinet. (Belga)

