Coronavirus - Quelques milliers de personnes sont attendues à la Grande Manifestation de la Santé

Aujourd'hui/dimanche se tiendra, au Mont des Arts à Bruxelles, la Grande Manifestation de la Santé, organisée par le collectif "La santé en lutte". La police de Bruxelles-Capitale/Ixelles, qui s'attend à la présence de plusieurs milliers de manifestants, appelle au respect des mesures de sécurité.La manifestation, qui se déroulera sous la forme d'une action statique, a été autorisée par la police. Près de 6.500 personnes ont indiqué qu'elles entendaient participer au rassemblement, et 9.500 se sont montrées intéressées, selon la page Facebook de l'évènement. La police s'attend à la présence de plusieurs milliers de personnes sur les hauteurs du Mont des Arts ce dimanche. "Le Covid-19 nous contraint à travailler de manière spécifique. Nous devons essayer de constituer des groupes de 400 personnes qui ne se mélangeront pas entre elles. Nous essayerons de résoudre ce problème avec les organisateurs, en fonction du nombre de personnes présentes", indique le porte-parole de la zone de police, Olivier Slosse. Les organisateurs de la Grande Manifestation de la Santé exigent l'arrêt de la marchandisation et un refinancement de la santé ainsi qu'une revalorisation salariale pour le personnel soignant et plus d'effectifs. Le rassemblement débutera à 13h00. Les manifestants sont appelés à emprunter les transports publics en raison des perturbations attendus de la course cycliste BXL Tour et de la proximité de la gare Centrale de Bruxelles. (Belga)

