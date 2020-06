L'appel aux dons lancé fin mars par le tennisman Rafael Nadal et le basketteur Pau Gasol a été entendu. Les deux icônes du sport espagnol ont largement dépassé leur objectif en récoltant la somme de 14 millions d'euros, qui sera reversée aux personnes touchées par la pandémie de Covid-19."Je pense que nous avons accompli quelque chose de très beau", a déclaré le Majorquin sur Instagram. "Toi et moi avons allumé la flamme mais les réactions de nos amis et connaissances ont été spectaculaires." Fin mars, Nadal et l'aîné des deux frères Gasol avaient appelé le monde du sport espagnol à se mobiliser en faveur de la Croix Rouge dans l'espoir de récolter 11 millions d'euros. Ce sont finalement trois millions de plus qui viendront aussi aider les victimes économiques de cette pandémie, qui a causé plus de 27.000 décès en Espagne. (Belga)