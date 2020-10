Le gouvernement espagnol va avoir une réunion extraordinaire dimanche matin pour étudier l'éventualité de décréter l'état d'urgence nationale, selon un communiqué officiel diffusé samedi.Le Premier ministre Pedro Sanchez "a convoqué une réunion extraordinaire du gouvernement pour 10H00 (09H00 GMT) afin d'étudier les conditions de la mise en oeuvre d'un nouvel état d'urgence", peut-on lire dans ce texte, qui ajoute que cette initiative a été "positivement accueillie par la plupart des régions autonomes espagnoles, qui l'avaient demandée". Cette mesure donnera aux 17 régions les outils juridiques nécessaires pour imposer des restrictions plus sévères, dont des couvre-feux, afin de ralentir la propagation du virus. Cette réunion intervient quelques jours après que l'Espagne a passé le cap du million de cas de virus, le premier pays dans ce cas. Pour l'instant, neuf des 17 régions autonomes ont demandé au gouvernement de décréter l'état d'urgence qui leur permettrait d'imposer un couvre-feu - une mesure de plus en plus appliquée dans toute l'Europe. L'Espagne a recouru à l'état d'urgence au printemps pour faire respecter l'un des confinements les plus sévères du monde et une mesure similaire est en vigueur à Madrid depuis deux semaines, mais seulement pour imposer des restrictions dans leurs déplacements aux habitants de la capitale et de diverses villes voisines. Les statistiques font état de près de 35.000 morts en Espagne pour plus d'un million de personnes contaminées, bien que les tests détectant les anticorps suggèrent un chiffre de plus de trois millions. (Belga)