Coronavirus - Rio de Janeiro assouplit le confinement

Le gouverneur de Rio de Janeiro a annoncé l'assouplissement, à partir de samedi, des mesures de confinement adoptées pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus.Un décret signé par le gouverneur Wilson Witzel, et publié vendredi soir, autorise la réouverture partielle des bars, restaurants, centres commerciaux et la reprise de certaines activités sportives. L'État de Rio de Janeiro, avec plus de 6.400 décès et 63.000 cas de Covid-19, est le deuxième avec le plus grand nombre de victimes de la pandémie au Brésil. Le Brésil compte plus de 600.000 cas de contamination au Covid-19 pour 35.000 décès. (Belga)

