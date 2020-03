Les autorités de Rio de Janeiro ont annoncé vendredi la fermeture des écoles pour sept jours et celles des théâtres, salles de concerts et stades pendant deux semaines face à la progression de l'épidémie de coronavirus. Selon le maire de cette métropole du Brésil, Marcelo Crivella, ces mesures entreront en vigueur lundi.Le gouverneur de l'Etat de Rio, Wilson Witzel, a annoncé pour sa part dans une vidéo "la suspension pendant quinze jours des événements et activités, y compris ceux qui ont déjà été autorisés, impliquant des regroupements de personnes, tels que les événements sportifs, spectacles, foires, événements scientifiques, meetings politiques ou manifestations dans des lieux ouverts ou fermés". Les visites aux parloirs des prisons sont également suspendues. Dans l'Etat de Rio, la fermeture des classes sera de quinze jours, contre sept jours dans la ville de Rio. "Le virus se transmet très rapidement lorsqu'il y a des rassemblements. En évitant les rassemblements, nous éviterons une crise aiguë et nous aurons les conditions pour soigner les personnes infectées", a déclaré Wilson Witzel. Selon le dernier bilan des autorités sanitaires, le Brésil, immense pays de 210 millions d'habitants, compte désormais 98 cas de Covid-19, mais aucun décès. La majorité de ces cas sont concentrés dans les Etats de Sao Paulo (56) et Rio (16). (Belga)