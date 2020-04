Le champion du monde du contre-la-montre Rohan Dennis a provoqué des réactions indignées samedi avec une publication sur Instagram. Dans son post, l'Australien explique, dans un langage fleuri, avoir pris sa voiture pour faire un tour, ne respectant pas les règles de confinement imposées en Espagne, où il se trouve. Dennis a ensuite supprimé ses comptes Instagram et Twitter."Jour 34. J'ai craqué et j'ai quitté la maison. Covid-19, va te faire foutre", a écrit Dennis en commentaire à une photo de l'intérieur de sa voiture. Dennis se trouve actuellement à Gérone, dans une région fortement touchée par le coronavirus. Au vu des réactions négatives, Dennis a dans un premier temps répondu avant de supprimer son compte sur Twitter et sur Instagram. Dennis, 29 ans, est connu dans le peloton comme une personnalité excentrique. L'an passé, il avait quitté le Tour de France lors de la 12e étape en raison d'un désaccord avec la direction de Bahrain-Merida. Il n'avait plus roulé pour l'équipe, ce qui ne l'avait pas empêché de défendre avec succès son titre mondial du chrono dans le Yorkshire. Après une période sans équipe, il a rejoint INEOS. (Belga)