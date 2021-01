Coronavirus - Seule une contamination au variant britannique dans les écoles secondaires de Dixmude

Une seule contamination au variant britannique a été mise en évidence à la suite de tests menés dans toutes les écoles secondaires de Dixmude, a indiqué la ville jeudi soir.Tous les élèves et professeurs, soit 1.100 adolescents et 200 membres du personnel, se sont fait tester. Onze d'entre eux étaient positifs au coronavirus, dont un seul au variant britannique. Les écoles secondaires peuvent rester ouvertes et les cours se poursuivent. Les tests ont été ordonnés à la suite d'une flambée de cas au variant britannique signalée dans une maison de repos de Houthulst (Flandre occidentale) en fin de semaine dernière. Les écoles élémentaires de Dixmude ont également dû subir des tests et aucune trace de contamination au variant britannique n'a été révélée. (Belga)

