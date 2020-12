Deux des principaux visages de la lutte contre le coronavirus en Belgique, Marius Gilbert et Emmanuel André, travaillent ensemble au sein d'une cellule de veille mise en place par Solidaris. L'objectif est de déterminer "ce que la mutualité socialiste peut faire de mieux" dans le cadre de cette crise, explique brièvement son patron, Jean-Pascal Labille, dans les colonnes de 7Dimanche.Solidaris "doit rester incontournable" concernant l'assurance invalidité et "être un acteur full service beaucoup plus intégré qu'aujourd'hui encore", envisage l'ancien ministre socialiste pour les cinq à dix ans à venir. (Belga)