Stoffel Vandoorne (Mercedes) a pris la deuxième place du ePrix virtuel de Monaco, troisième manche du 'Race at Home Challenge', le championnat virtuel de Formule E, samedi. La victoire est revenue à l'Allemand Pascal Wehrlein (Mahindra Racing), parti de la pole. Un autre Allemand, Maximilian Günther (BMW i Andretti), a complété le podium. Jérôme D'Ambroso (Mahindra Racing) n'a pas terminé la course.Günther avait remporté les deux premières manches, Vandoorne se classant deux fois 5e. D'Ambrosio avait lui fini 9e et 12e. Au classement général, Günther est en tête avec 65 points. Wehrlein (44) est deuxième à 21 longueurs. Vandoorne (40) partage la troisième place avec son équipier Néerlandais Robin Frijns. D'Ambrosio (2) est 14e. L'arrêt forcé par la pandémie de Covid-19 du championnat mondial des monoplaces électriques de Formule E a contraint les organisateurs à se montrer inventifs. Ils ont décidé d'organiser une série de courses sur simulateurs entre les véritables pilotes du championnat, le "Race at Home Challenge", dont les fonds récoltés seront reversés à l'UNICEF. Les 24 pilotes de Formule E ont pris le départ de la course virtuelle samedi. (Belga)