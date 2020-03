Coronavirus - Suspension des cours dans les écoles, qui resteront ouvertes

Les cours dans les écoles seront suspendus dès lundi prochain et jusqu'au 3 avril, en vue de limiter la propagation du coronavirus en Belgique, a indiqué jeudi soir la Première ministre Sophie Wilmès, à l'issue d'un Conseil national de sécurité.Les établissements scolaires seront cependant invités à maintenir un service d'accueil des enfants. Les crèches, elles, peuvent rester ouvertes, a précisé la Première ministre. "L'encadrement des enfants sera assuré au moins pour les personnes qui travaillent elles-mêmes dans le domaine des soins, et pour les enfants dont il n'est pas possible d'organiser une garde autre que par les personnes âgées", qui sont un groupe vulnérable face à la maladie, a précisé la Première ministre. "L'idée n'est pas que les enfants soient gardés par leurs grands-parents", a-t-elle souligné. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.