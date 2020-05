Les instances du tennis ont apporté plus de 6 millions de dollars (5,5 millions d'euros) fonds commun de solidarité pour les joueurs mis en difficultés financières par l'arrêt des compétitions en raison du Covid-19.Les instances du tennis, ATP (circuit masculin), WTA (circuit féminin), ITF (Fédération internationale) et les quatre Grands Chelems, avaient annoncé le 21 avril la création de ce fonds commun de solidarité. Le fond est administré conjointement par l'ATP et la WTA. Environ 800 joueurs et joueuses devraient bénéficier de ce soutien. Le tennis est à l'arrêt depuis début mars et jusqu'à mi-juillet au moins, après notamment le report de Roland-Garros à l'automne et l'annulation historique de Wimbledon. (Belga)