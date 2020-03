Coronavirus - Texas: le maire d'Austin annule le grand festival culturel South by Southwest

Le grand festival culturel South by Southwest, qui devait se tenir mi-mars à Austin au Texas, est annulé à cause des craintes liées au coronavirus, a annoncé le maire de la ville vendredi."J'ai émis un arrêté qui annule la tenue de South by Southwest pour cette année", a déclaré le maire d'Austin, Steve Adler, lors d'une conférence de presse. Seule une poignée de personnes infectées a pour le moment été recensée au Texas. (Belga)

