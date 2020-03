Coronavirus - Toutes les activités récréatives supprimées en Belgique

Toutes les activités récréatives, sportives, culturelles ou folkloriques, qu'elles soient publiques ou privées et "peu importe leur taille", sont supprimées en vue de limiter la propagation du coronavirus en Belgique, a indiqué jeudi soir la Première ministre Sophie Wilmès, à l'issue d'un Conseil national de sécurité. "Nous sommes passés en phase fédérale" de gestion de crise, a-t-elle précisé, annonçant également la fermeture des restaurants, cafés et discothèques.Les mesures seront en vigueur à partir de vendredi à samedi à minuit et jusqu'au 3 avril. (Belga)

