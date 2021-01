Coronavirus - "Toutes les Régions du pays doivent revoir leur planification de vaccination"

Tous les hôpitaux du pays vont devoir revoir leur planification de vaccination, a prévenu, mardi soir, Sabine Stordeur, co-responsable de la task-force fédérale vaccination, lors de l'émission "Questions en prime" sur la RTBF. "Si une Région doit modifier sa planification, toutes les Régions doivent le faire", a-t-elle répondu, interrogée sur l'annonce, mardi soir, du report de la vaccination du personnel de santé dans tous les hôpitaux flamands.Les vaccinations du personnel sont provisoirement reportées dans tous les hôpitaux flamands car Pfizer ne peut garantir une sécurité d'approvisionnement de ses vaccins dans les prochaines semaines, a signalé mardi soir Zorgnet-Icuro, la coupole de ces hôpitaux flamands. Aucune décision de ce type n'était encore à l'étude mardi soir, côté francophone, selon Santhéa, la coupole francophone. "Tous les hôpitaux de toutes les Régions du pays doivent s'aligner sur la planification. Nous sommes livrés sur une base nationale et l'allocation se fait ensuite proportionnellement à la base de la population. Si une Région doit modifier sa planification, toutes les Régions doivent le faire", a déclaré Sabine Stordeur. Evoquant les annonces récentes et variables de Pfizer sur la livraison des vaccins, la responsable s'est montrée prudente et entend désormais "ne pas prendre pour argent comptant les promesses avancées à plus ou moins long terme". "La planification doit pratiquement évoluer au jour le jour et nous savons difficilement planifier, même à l'aulne d'une semaine", constate-t-elle. "Chaque jour, les infos varient", poursuit-elle. "On a accéléré la campagne de vaccination mais on ne peut pas l'accélérer indéfiniment". Il faut pouvoir assurer aux personnes qui ont reçu la première dose du vaccin qu'elles recevront la seconde dans les délais requis, a insisté Sabine Stordeur. La vaccination du personnel hospitalier commence à une allure moins rapide que ce que la task-force avait espéré la semaine dernière, a-t-elle encore confié. "Ce n'est pas une question de vitesse de vaccination. C'est une question d'avoir à disposition les vaccins nécessaires" pour mener à bien la campagne de vaccination, a-t-elle encore relevé, soulignant que les vaccins arrivent actuellement dans des quantités "relativement modestes". En date du 18 janvier, 350.000 doses ont été livrées en Belgique. Pour l'instant, la moitié des résidents et du personnel de santé des maisons de repos ont été vacciné, situe Sabine Stordeur. (Belga)

