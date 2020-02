Coronavirus - Trafic ferroviaire suspendu sur une liaison Autriche-Italie

Les chemins de fer autrichiens ont annoncé dimanche soir la suspension jusqu'à nouvel ordre du trafic sur une importante liaison avec l'Italie passant par le col du Brenner où un train a été arrêté en raison de deux cas suspects de coronavirus."Les liaisons ferroviaires par le Brenner sont interrompues en raison d'un décision administrative", a indiqué à l'AFP un porte-parole de la compagnie autrichienne de chemin de fer ÖBB, sans préciser la durée de cette suspension du trafic. L'annonce a été faite alors qu'un train reliant Venise à Munich (Allemagne) a été stoppé dans la soirée à la station du col du Brenner en raison de deux cas suspects de coronavirus sur des passagères. Selon la police, citée par l'agence autrichienne APA, ces deux passagères allemandes ont été prises en charge pour des examens médicaux peu après leur départ de Venise et ne se trouvaient plus dans le train arrêté à la frontière. Toujours selon l'agence autrichienne, les examens pratiqués n'ont pas confirmé la suspicion d'infection par le nouveau coronavirus. L'interruption du trafic sur cette liaison bloquait dimanche soir en gare du Brenner quelque 500 passagers, selon les autorités locales citées par la presse. Les pays voisins de l'Italie suivent avec attention l'évolution de la situation sanitaire dans la péninsule, où plus de 150 cas de coronavirus, dont trois mortels, ont été enregistrés et où onze villes ont été placées en quarantaine. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.