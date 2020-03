Treize nouveaux cas d'infection au virus Covid-19 ont été diagnostiqués au Royaume-Uni, rapporte la BBC dimanche soir, portant à 36 le nombre de patients traité pour ce nouveau coronavirus outre-Manche.Douze cas sont rapportés en Angleterre et un en Ecosse, le premier dans cette nation constitutive. L'Ecossais revenait d'un séjour en Italie et il est désormais traité en isolement dans un hôpital, selon le gouvernement écossais. Trois des nouveaux cas en Angleterre étaient liés à un premier patient infecté au Royaume-Uni originaire du Surrey. Un autre patient, dans l'Essex, n'a pas réalisé de voyages particuliers, et son infection au virus reste donc non élucidée. Mais tous les autres patients se sont rendus en Italie ou en Iran, pays où l'épidémie est plus conséquente. Le secrétaire britannique chargé de la Santé, Matt Hancock, a affirmé que le Royaume-Uni était encore en phase de "confinement" de l'épidémie. Il a également avancé que le plan d'attaque du gouvernement, qui sera publié plus tard dans la semaine, prévoyait l'interdiction de grands évènements. (Belga)