Coronavirus - Ukraine: le maire de Kiev, l'ex-boxeur Klitschko, à son tour malade du Covid-19

Le maire de la capitale ukrainienne Kiev, l'ancien champion de boxe dans la catégorie poids lourds Vitali Klitschko, a annoncé samedi qu'il avait à son tour contracté le Covid-19."Le coronavirus m'a frappé à un moment très inopportun. Testé positif aujourd'hui", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux, à la veille d'élections locales qui devraient lui permettre de conserver ses fonctions, qu'il occupe depuis 2014. "Je me sens bien, mais j'ai besoin de m'auto-isoler" a-t-il ajouté. Les derniers sondages placent Vitali Klitschko (49 ans) largement en tête aux élections de dimanche à Kiev. L'Ukraine a officiellement enregistré plus de 337.000 cas de coronavirus, dont plus de 6.200 ont été mortels. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.