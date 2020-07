Coronavirus - Un camp pour enfants ferme à Grimbergen après un test positif au coronavirus

L'ASBL Idee Kids a fermé un camp pour enfants en bas âge la semaine dernière à Grimbergen, après qu'un enfant de 4 ans a été testé positif au coronavirus, a annoncé mardi le bourgmestre Philip Roosen (N-VA). La vigilance face au virus a fortement augmenté dans cette commune en raison de l'augmentation du nombre d'infections. Au cours des cinq derniers jours, 18 nouvelles infections ont été détectées, dont sept mardi."Il s'agissait d'un camp mis en place par une organisation externe dans l'école primaire De Regenboog, auquel 46 enfants en bas âge ont participé. Après qu'un enfant est tombé malade, un test a confirmé qu'il était infecté. Les organisateurs ont immédiatement arrêté le camp et en ont informé les parents. On leur a conseillé de consulter un médecin et de rester en quarantaine pendant 10 jours", explique le bourgmestre. En réponse à l'augmentation du nombre d'infections dans la commune, l'administration communale sensibilise davantage les habitants au respect des mesures du coronavirus imposées par le gouvernement. Cependant, selon Philip Roosen, rien n'indique qu'un lien existe entre l'incident au camp pour enfants et l'augmentation du nombre d'infections dans la commune. (Belga)

