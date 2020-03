Coronavirus - Un élève de l'école communale d'Alleur contrôlé positif au coronavirus

Un enfant scolarisé à l'école communale d'Alleur a été contrôlé positif au coronavirus. "Ce sont au total deux élèves qui ont été renvoyés chez eux mardi", a indiqué Nathalie Dubois, l'échevine de l'Instruction Publique. L'état de l'enfant diagnostiqué n'est pas inquiétant.Mardi, l'enfant de 6e primaire a été écarté de l'école, car il présentait des symptômes du coronavirus. Le même jour, un de ses camarades a également été écarté puisqu'il présentait un risque de contagion, car sa sœur, qui n'est pas scolarisée dans l'établissement, présentait des symptômes. Ces deux enfants revenaient d'un séjour un Lombardie où ils étaient partis ensemble. Si seul un des deux enfants a été contrôlé positif, le second n'a tout simplement pas été prélevé. Les deux parents et la sœur de l'enfant étant positifs, le médecin traitant n'a pas effectué le test sur lui. L'école a appris ce cas jeudi en milieu d'après-midi. Dès 15h00, une réunion de crise a eu lieu avec l'échevine et la direction de l'établissement. Les parents des élèves qui fréquentaient cette classe, les accueillants et les enseignants ont été prévenus par téléphone. Les parents des enfants qui fréquentent l'établissement, mais n'étaient pas dans la classe de l'enfant infecté, seront prévenus vendredi dès leur arrivée à l'école. Il n'est actuellement pas question de fermer l'établissement. "Nous avions rappelé les consignes d'hygiène lundi. Des leçons d'actualités ont également été données dans toutes les classes pour dédramatiser la situation et nous avons mis à disposition des enfants, des fiches explicatives dans leur farde", indique l'échevine. "Nous rappelons également qu'il est important de consulter dès qu'un symptôme inquiétant se profile, en évitant les salles d'attente pour éviter la contagion", clôture Nathalie Dubois. (Belga)

