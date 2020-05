La Suède, qui se distingue par son approche plus souple et controversée face à la pandémie provoquée par le nouveau coronavirus, a estimé mercredi que plus d'un habitant de Stockholm sur cinq pourrait avoir développé des anticorps contre le virus.Interrogé sur une étude menée par l'Agence de santé publique suédoise, l'épidémiologiste en chef Anders Tegnell a déclaré qu'il pensait qu'en date de mercredi "un peu plus de 20%" des habitants de Stockholm avaient probablement contracté le Covid-19. L'étude en cours a montré que 7,3% d'un échantillon de personnes sélectionnées au hasard dans la capitale suédoise -la région la plus touchée du pays- avaient développé des anticorps lorsqu'elles ont été testées pendant la dernière semaine d'avril. "Les chiffres reflètent la situation de l'épidémie au début du mois d'avril car il faut quelques semaines avant que le système immunitaire ne développe des anticorps", a expliqué dans un communiqué l'Agence suédoise qui a analysé plus de 1.100 tests. Ailleurs dans le pays, le nombre des personnes qui ont développé des anticorps était bien plus bas, avec seulement 4,2% dans l'extrême sud et 3,7% dans la région autour de Göteborg (sud-ouest). Les résultats ont montré que la propagation du virus était plus importante chez les personnes âgées de 20 à 64 ans que chez les plus de 65 ans, avec respectivement 6,7% et 2,7% ayant développé des anticorps. M. Tegnell a expliqué que c'était "un signe que ce groupe s'isole et se protège plutôt bien". Du côté des jeunes de 19 ans et moins, environ 4,7% ont développé des anticorps ce qui, selon M. Tegnell, montre "ce que nous avons toujours dit, à savoir que ce n'est pas dans ce groupe que nous voyons une importante propagation" du virus. A l'opposé des mesures de confinement souvent strictes du reste de l'Europe, la Suède, jamais confinée, a maintenu ouverts les écoles, cafés, bars et restaurants, demandant à chacun de respecter les recommandations de distanciation sociale et de "prendre ses responsabilités". Cette approche a suscité une vague de critiques, aussi bien dans le pays qu'en dehors, à l'heure où le nombre des morts y a largement dépassé ceux des voisins nordiques, qui ont tous imposé des mesures restrictives. Si le lien entre le développement d'anticorps et une certaine immunité au virus n'est pas encore établi, le développement d'anticorps devrait en théorie contribuer à réduire la propagation du virus. Mercredi, la Suède déplore un total de 31.523 cas de nouveau coronavirus pour 3.831 morts. (Belga)