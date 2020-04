Coronavirus - Un juge mexicain ordonne la libération de migrants à risque

Un juge fédéral mexicain a ordonné vendredi la libération immédiate de toutes les personnes détenues dans des centres pour migrants au Mexique et qui sont considérées comme vulnérables au covid-19.Le juge a indiqué qu'il revenait aux autorités mexicains de leur garantir un permis de séjour temporaire et un accès aux soins de santé. Les personnes concernées sont des migrants ou demandeurs d'asile qui présentent des risques de développer une forme sévère de la maladie, comme les personnes de plus de 60 ans et celles ayant des maladies chroniques. Le nombre de personnes concernées par la décision de justice n'est pas encore connu. Plus de 17.000 personnes ont introduit une demande d'asile au Mexique au cours des trois premiers mois de l'année. (Belga)

