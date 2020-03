Coronavirus - Un match de football clandestin organisé à Verviers

La police est intervenue ce dimanche après-midi, sur le site du Panorama à Stembert, où un match de football clandestin avait été organisé alors que toutes les activités récréatives sont interdites dans le cadre des mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus, rapporte La Meuse Verviers.L'échevin Alexandre Loffet, président de la régie communale autonome qui gère le site, a été mis au courant de la tenue de ce match par des riverains. "Ces jeunes se sont introduits sur le site par effraction.¿On m'a dit qu'il y avait quelques personnes, mais en fait, il y avait deux équipes, un arbitrage et du public¿ Au total, il y avait une cinquantaine de personnes." M. Loffet est particulièrement énervé par cette situation. "On demande à la population de restreindre ses activités pour éviter la propagation d'un virus qui a des conséquences. Il est donc inacceptable et complètement inconscient d'organiser un match de football dans de pareilles circonstances, alors que l'on sait que les contacts favorisent la transmission du virus." Les personnes présentes sur les lieux se sont en outre montrées particulièrement virulentes. Il a dû être fait appel à la police pour les déloger. "Aucun procès-verbal n'a été établi, mais si cela devait se reproduire, il y aura des sanctions", assure l'échevin verviétois. (Belga)

