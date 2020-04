Coronavirus - Un pharmacien de Forchies-la-Marche victime d'une arnaque

Un pharmacien de Forchies-la-Marche a été victime d'une arnaque, a indiqué vendredi le parquet de Charleroi. Macopharma, une société française, a constaté l'usage de son image dans le cadre d'une arnaque de vente de masques et de gel hydroalcooliques. Les autorités judiciaires françaises et belges ont ouvert une enquête commune.La société Macopharma a porté plainte auprès des autorités judiciaires françaises après l'utilisation de son image dans le cadre d'une arnaque envers plusieurs pharmaciens sur le territoire français. "Vu le contexte sanitaire qui existe pour lutter contre le Covid-19, on propose aux pharmaciens de passer commande pour des masques et des gels hydroalcooliques", a expliqué le parquet. Le montant de la vente doit être versé avant la livraison. "Bien évidemment, les nombreux pharmaciens n'ont jamais reçu leur commande." Un pharmacien de Forchies-la-Marche a également été victime de l'escroquerie. Une enquête commune du parquet de Lille et de Charleroi a été ouverte. "Nous avons fait une saisie jeudi sur le compte bancaire belge utilisé pour le versement du montant de la commande mais il ne restait déjà plus grand-chose dessus", a précisé le parquet de Charleroi. La plus grande prudence des pharmaciens est sollicitée. "On demande aux professionnels de la santé de faire attention et de bien identifier le vendeur." (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.