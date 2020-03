Un premier sénateur américain a été testé positif au coronavirus, a annoncé son équipe dimanche, alors même que le Congrès et la Maison Blanche négocient un gigantesque plan de relance économique pour faire face à la pandémie."Le sénateur Rand Paul a été testé positif au Covid-19. Il se sent bien et se trouve en quarantaine", a écrit un membre de son équipe sur Twitter, précisant qu'il ne présentait pas de symptômes. (Belga)