Coronavirus - Une Américaine arrêtée pour avoir léché des produits dans un supermarché

Une Californienne a été arrêtée pour avoir léché 1.800 dollars de nourriture et autres marchandises dans un supermarché, a-t-on appris mercredi auprès de la police.Les policiers avaient été appelés par un magasin de South Lake Tahoe, à la frontière avec le Nevada, car "une cliente léchait des produits alimentaires" en pleine pandémie de coronavirus, a expliqué Chris Fiore, porte-parole de la police locale. Le temps qu'ils se rendent sur place, la femme s'était parée de bijoux vendus par le magasin et les avait léchés également. Selon M. Fiore, la suspecte, Jennifer Walker, 53 ans, avait rempli son chariot de divers produits, parmi lesquels de la viande et de l'alcool, qu'elle n'avait pas les moyens de payer. Elle a été placée en garde à vue pour vandalisme, la marchandise léchée ayant dû être détruite par crainte de contamination. (Belga)

