Coronavirus - Une maison de repos de Wijnegem en confinement après 14 contaminations

Une maison de repos de Wijnegem a été placée en confinement total après une épidémie de coronavirus, rapporte Gazet Van Antwerpen. L'information a été confirmée par le bourgmestre Ivo Wynants. Onze résidents et trois membres du personnel ont entre-temps été testés positifs et ce nombre pourrait encore grimper.Les résidents concernés ont été isolés et les membres du personnel malades sont en quarantaine à leur domicile. "La direction est très inquiète, tout comme moi", a commenté le bourgmestre, assurant que toutes les mesures nécessaires ont été prises. Cette épidémie expliquerait la forte hausse de cas de Covid-19 constatée dans l'entité de Wijnegem, à l'est d'Anvers. (Belga)

