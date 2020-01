Coronavirus - Une première ville annonce des mesures de bouclage en dehors de la région de Wuhan

Une première ville chinoise située en dehors de l'épicentre du nouveau coronavirus à Wuhan (centre) a annoncé dimanche des mesures de restrictions d'accès.Shantou, une ville de plus de 5 millions d'habitants située à plus de 1.000 km au sud de Wuhan, va interdire l'accès de tous les véhicules non essentiels à partir de minuit (16H00 GMT), ont annoncé les autorités locales, alors que l'épidémie continue à se propager dans l'ensemble du pays. (Belga)

