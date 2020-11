Coronavirus - Une priorité de testing pour le personnel de Justice est demandée

Le Collège des cours et tribunaux a demandé une priorité de testing pour tout le personnel du pouvoir judiciaire, dès lors que la justice continue de fonctionner normalement, annonce-t-il dimanche dans un courrier adressé aux présidents des différentes instances judiciaires du pays. Le Collège a également sollicité plus de matériel informatique pour permettre au personnel de faire du télétravail et aux juges d'organiser des audiences par visio-conférence.Le Collège des cours et tribunaux a introduit plusieurs demandes au ministère de la Justice pour permettre la poursuite du travail judiciaire dans le respect des règles sanitaires, notamment une priorité de testing pour le personnel et du matériel informatique qui manque encore cruellement. L'activité judiciaire n'est en effet pas concernée par les fermetures ou les restrictions annoncées vendredi par le Comité de concertation, ce service aux citoyens étant considéré comme primordial. Néanmoins, le télétravail doit aussi y être favorisé au maximum et des mesures sanitaires doivent toujours y être assurées, voire renforcées. Pour rappel, en mars, avril et mai derniers, l'exercice de la justice avait été réduit à son minimum. "Compte tenu des circonstances exceptionnelles, le collège encourage d'ores et déjà l'usage de la vidéo-conférence. [...] Il a demandé avec insistance au cabinet du ministre de clarifier la législation sur la vidéo-conférence et de fournir d'autres installations techniques telles que des micros, des webcams et des écrans", a-t-il déclaré. Concernant le télétravail, le Collège estime qu'il est obligatoire pour toutes les fonctions qui s'y prêtent. "Le collège a reçu, suite au sondage qu'il a mené, l'ensemble des besoins supplémentaires en ordinateurs portables en vue d'accroître les possibilités de télétravail. La distribution d'une première vague d'ordinateurs portables complémentaires a débuté et se poursuivra dans les jours qui viennent", a-t-il informé. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.