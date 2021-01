Coronavirus - Une soixantaine de PV dressés à la suite d'une lockdown party dans un gîte à Tintigny

Un total de 61 PV a été dressé à la suite d'une lockdown party tenue dans un gîte à Tintigny (province de Luxembourg) à laquelle la police a mis fin dans la nuit de vendredi à samedi, a indiqué le parquet.Vers 04h00, des policiers en patrouille ont remarqué une concentration de voitures et la présence de personnes à l'extérieur du gîte. Ils ont également entendu de la musique à l'intérieur. Les personnes à l'extérieur ont été verbalisées pour non-respect des mesures anti-Covid. Face à ce qui pouvait être considéré comme un flagrant délit, le magistrat de garde du parquet a aussi autorisé la police a pénétrer à l'intérieur du bâtiment. Chaque participant verbalisé s'est vu adresser une amende de 750 euros. Toutes les personnes présentes venaient de France ou du Grand-Duché de Luxembourg. Au départ c'est une jeune femme de 20 ans qui avait loué le gîte, à la base pour six personnes, afin d'y organiser son anniversaire. Elle a été privée de liberté le temps d'être interrogée. Son téléphone et son véhicule ont été saisis. Elle a été remise en liberté après son interrogatoire mais sera poursuivie, précise le parquet. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.