Coronavirus - USA: deux autres enfants décèdent d'une maladie rare

Deux autres enfants sont décédés d'un syndrome inflammatoire dont les médecins pensent qu'il est lié à la pandémie de coronavirus, a annoncé samedi le gouverneur de l'Etat de New York, Andrew Cuomo.Les enfants décédés étaient soignés pour des symptômes similaires à la maladie de Kawasaki, une pathologie rare. Ils ont été testés positifs au Covid-19. "La maladie a emporté trois jeunes New yorkais", a déploré le gouverneur, qui n'a pas donné davantage d'informations sur ces deux décès. Un garçon de cinq ans était déjà décédé à New York jeudi de la même affection. La ville compte actuellement 73 enfants soignés pour cette maladie, qui peut entraîner une inflammation mortelle des vaisseaux sanguins. Le coronavirus semblait jusqu'ici épargner les plus jeunes. Mais ces nouvelles suggèrent que le virus pourrait toucher les enfants différemment que les adultes. Ces dernières 24 heures, 226 personnes sont décédées du coronavirus à New York. Par ailleurs, 600 nouveaux cas ont été recensés, un nombre équivalent à celui du 20 mars dernier, avant le pic qui a menacé les hôpitaux de saturation. (Belga)

