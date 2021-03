Coronavirus - Vaccin: les premières convocations pour les + de 65 ans pourraient partir fin de semaine

Les ministres de la Santé ont pris mercredi une série de décisions qui permettront d'enclencher la phase 1B de la campagne de vaccination contre la covid-19, en commençant comme prévu par les personnes âgées et les personnes souffrant de comorbidité, a-t-on appris de sources gouvernementales concordantes.A la suite d'un avis rendu mardi par le Conseil supérieur de la santé, la conférence interministérielle de la Santé a décidé que le vaccin d'AstraZeneca pourrait être administré aux personnes de plus de 18 ans sans limite d'âge supérieure, en d'autres termes aux plus de 55 ans à propos desquels il existait jusqu'à présent un doute sur l'efficacité du vaccin. Ce faisant, la campagne de vaccination peut s'accélérer et entrer dans la phase grand public. Les premières convocations pour les personnes âgées pourraient partir à la fin de la semaine et la semaine prochaine. La Flandre commencera par les plus de 85 ans, Bruxelles par les plus de 75 ans et la Wallonie par les plus de 65 ans. Les délais de livraison des vaccins pourront par ailleurs être réduits de 5 à 3 jours. Le délai durant lequel les deuxièmes doses de vaccin sont conservées passera de trois à une semaine, ce qui permettra de libérer 170.000 doses. Les ministres ont par ailleurs décidé de demander un avis à l'Agence européenne des médicaments sur la possibilité d'augmenter le délai d'injection de deux doses du vaccin Pfizer de 21 à 35 jours. Cela ne signifie cependant pas que cette possibilité sera d'office utilisée en cas de réponse positive. Le choix dépendra de la situation épidémiologique. (Belga)

