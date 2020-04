Valentino Rossi, légende de la moto, voit sa saison 2020 chamboulée par la pandémie de Covid-19. L'Italien, qui devait disputer l'exercice avec l'équipe officielle Yamaha, espère toujours être sur la grille de départ du MotoGP en 2021."Je suis dans une situation délicate car, comme je l'ai déjà dit, tenter de continuer était ma première option", a avoué 'The Doctor' dans une interview diffusée samedi sur les réseaux sociaux. "Je sens que j'ai suffisamment de motivation et je veux continuer. Mais d'un autre côté, c'est important de jauger notre niveau, surtout après la deuxième partie de saison que nous avons connue en 2019. J'étais trop lent, je me battais en dehors du top-5." Rossi devait disputer en 2020 sa dernière année avec l'écurie d'usine Yamaha. L'homme aux six couronnes mondiales dans la catégorie reine sera en effet remplacé par le jeune Fabio Quartararo en 2021 mais pourrait prendre la place du Français dans l'autre équipe Yamaha. "Dans mon esprit, j'avais une autre année avec le team officiel, du coup je m'étais donné cinq ou six courses pour me décider, avec un nouveau chef mécanicien et quelques modifications en interne", a ajouté Rossi, 41 ans depuis février. La pandémie de Covid-19 et l'arrêt des courses ont changé les plans du natif d'Urbino. "Je devrai me prononcer (sur la suite de sa carrière, ndlr) sans avoir participé à la moindre course. Quoi qu'il en soit, je veux continuer. Ce n'est pas la meilleure façon de mettre un terme à sa carrière. Ça serait plus juste de disputer une autre saison et de s'arrêter à l'issue de cette dernière. J'espère donc poursuivre en 2021", a ponctué Valentino Rossi, 76 victoires en MotoGP au compteur. (Belga)