Le Tour de Suisse virtuel cycliste, le 'Digital Swiss 5' (DS5), va présenter un très beau plateau à partir de mercredi, selon le site spécialisé cyclingnews. Le champion olympique Greg Van Avermaet, le champion du monde Mads Pedersen, Remco Evenepoel, Tim Wellens, Julian Alaphilippe et Primoz Roglic, notamment, vont prendre part à cette série de cinq courses indépendantes qui seront disputées, sur home trainers du 22 au 26 avril. Les coureurs effectueront depuis chez eux sur la plateforme Rouvy entre 17h00 et 18h30 une partie du parcours de l'édition 2020 du Tour de Suisse, qui a été annulée en raison de la crise du coronavirus. L'épreuve pourra être suivie en ligne dans le monde entier.Pas moins de 19 équipes professionnelles de trois coureurs ont accepté d'y participer. Elles pourront changer leurs coureurs chaque jour. Le recordman de l'heure Victor Campenaerts entrera en action lors de la quatrième étape. Parmi les autres coureurs qui vont participer, les noms de Sam Bennett, Romain Bardet, Wout Poels, Emanuel Buchmann, Max Schachmann, Andre Greipel et Dan Martin sont cités. . (Belga)