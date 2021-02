Alors que les carnavals de Rio de Janeiro et Nice ont été annulés en raison de la pandémie de Covid-19, Venise ne se laisse pas abattre par le virus et diffuse cette année les célébrations de son célèbre carnaval en direct sur internet.La diffusion des festivités se fait depuis le Palazzo Vendramin Calergi et permet ce week-end aux internautes de suivre pendant 1h30 à partir de 17h00 un spectacle mettant en scène divers artistes. La deuxième partie du carnaval en ligne aura lieu du 11 au 16 février, avec des spectacles en direct tous les jours. La ville italienne, qui attire normalement des dizaines de milliers de visiteurs au mois de février à l'occasion de son célèbre carnaval, avait prématurément dû stopper les festivités pour enrayer la propagation du coronavirus l'année dernière. Les Italiens sont actuellement soumis à un couvre-feu en vigueur sur tout le territoire national de 22h00 à 05h00. Le pays a rouvert ses bars et restaurants le 1er février mais le service à table n'est permis que durant la journée, jusque 18h00. (Belga)