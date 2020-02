Coronavirus - "Vider les bénitiers": les diocèses prennent des mesures contre le coronavirus

Refuser de donner l'ostie dans la bouche des communiants, "vider les bénitiers": à Paris, Rennes, Lille, Lyon ou Marseille, les archevêques ont demandé aux prêtres de leurs paroisses de prendre des mesures contre la propagation du nouveau coronavirus.Ces mesures de prévention ont notamment été prises à Paris, où un prêtre du diocèse, "rentré mi-février d'Italie, a été diagnostiqué positivement vendredi", selon un communiqué du diocèse. Ce prêtre résidait à Rome et a rejoint la France en traversant l'Italie en voiture. Agé de 43 ans, il a été pris en charge à l'hôpital Bichat à Paris et son état était jugé samedi "très rassurant". L'archevêque de Paris, Mgr Michel Aupetit, demande aux prêtres des paroisses de la capitale de respecter plusieurs mesures lors des messes et dans les églises "afin de contribuer à la lutte contre l'épidémie et de suivre les dernières recommandations" du ministère de la Santé. Les prêtres doivent ainsi "proposer la communion uniquement dans les mains des fidèles et refuser de la donner dans la bouche". Il leur est demandé de "ne pas proposer de communion au calice pour les fidèles". Les concélébrants, qui célèbrent la messe aux côtés des prêtres, doivent "communier par intinction", c'est-à-dire de tremper l'ostie dans le vin plutôt que de boire au calice. Aux fidèles, il est demandé "de ne pas échanger de poignée de main en signe de paix pendant les messes", et il ne pourront plus tremper leurs doigts dans l'eau bénite pour faire le signe de croix à leur entrée dans les églises, la consigne ayant été donnée dans les diocèses de "vider les bénitiers". Ces mesures s'appliquent "jusqu'à nouvel ordre", précise le diocèse de Marseille. Ce dernier recommande aussi de "se laver les mains après la communion" et exige que "toute personne qui manifeste des symptômes de grippe reste à la maison". "Il ne s'agit pas de paniquer mais de vivre sereinement les choses avec un sens de la responsabilité", écrit l'archevêque de Rennes, Mgr Pierre d'Ornellas, dans une lettre à l'ensemble des prêtres du diocèse. "On fait partie de la société, on entend les demandes du gouvernement donc on participe aussi à l'effort national", a souligné auprès de l'AFP le curé de Saint-Melaine à Rennes, le père Nicolas Guillou. Dans l'Oise, l'un des principaux foyers de propagation du virus en France et où tous les rassemblements collectifs sont interdits, la célébration des messes est elle suspendue jusqu'à nouvel ordre dans les 41 paroisses du département. (Belga)

