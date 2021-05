Coronavirus - Washington recommande de ne pas se rendre au Japon, hôte des JO, à cause du Covid-19

Les Etats-Unis ont recommandé lundi à leurs ressortissants de ne pas se rendre au Japon, pays hôte des Jeux olympiques cet été, en raison des risques liés à la pandémie de Covid-19."En raison du Covid-19, ne voyagez pas au Japon", écrit le département d'Etat américain, qui a relevé son avertissement aux voyageurs au niveau maximal de mise en garde. Depuis plusieurs semaines, le département met à jour ses avertissements aux voyageurs pour les harmoniser avec ceux des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), afin de mieux prendre en compte les risques liés au coronavirus. Résultat: un plus grand nombre de pays sont désormais classés niveau 4, "ne pas s'y rendre". Mais s'agissant du Japon, à deux mois des JO censés se tenir à Tokyo du 23 juillet au 8 août, cette mise en garde revêt une importance particulière. D'autant que la tenue de la compétition sportive mondiale continue de faire débat dans l'archipel, dont une partie est sous état d'urgence face à une quatrième vague de Covid-19. Le département d'Etat ne dit pas dans l'immédiat si cette décision risque d'affecter la préparation des Jeux et la participation des délégations américaines. "Les catégories de voyageurs américains qui se rendent au Japon pour les Jeux sont très limitées", a assuré un porte-parole de la diplomatie américaine. "Le gouvernement japonais a souligné que la santé publique restait la priorité centrale dans le cadre de l'organisation des Jeux. Tokyo nous a assuré qu'il resterait en contact étroit avec Washington au fur et à mesure de l'évolution de ses plans", précise-t-il. Pour motiver sa décision, Washington invoque la présence du Covid-19 "à un niveau très élevé au Japon", ainsi que les restrictions qui "affectent l'entrée des ressortissants américains" dans le pays. Le site de l'ambassade des Etats-Unis au Japon précise de son côté que les possibilités d'entrer au Japon pour un Américain sont en ce moment "très limitées". "Voyager pour raisons touristiques ou pour la plupart des autres motifs de court terme n'est pas autorisé, et rien n'indique que cela changera prochainement. Les voyages sans visa sont suspendus", écrit l'ambassade. "Le gouvernement du Japon ne fait aucune distinction entre voyageurs vaccinés ou non vaccinés dans ses exigences d'entrée liées au Covid", et "la quarantaine s'applique quel que soit le statut vaccinal", ajoute-t-elle. Relativement épargné par la pandémie comparé à d'autres pays, avec quelque 12.000 décès officiellement recensés depuis début 2020, le Japon subit cependant une recrudescence des cas de Covid-19 mettant son système médical sous pression. La population est vivement opposée à la tenue des Jeux mais les organisateurs ne cessent de répéter que des mesures antivirus très strictes et l'interdiction de spectateurs venus de l'étranger permettront de les organiser "en toute sécurité". (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.