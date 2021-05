Coup d'envoi de la Pride Parade entièrement numérique pour la 2e année consécutive

Pas de Belgian Pride Parade physique cette année mais à nouveau une édition entièrement numérique dont le coup d'envoi du liveshow a été donné samedi à 14h00 depuis la Grand-Place de Bruxelles et ce afin de montrer que la communauté LGBTQI+ est plus vivante que jamais. La fête se poursuivra samedi soir avec des dj's qui se produiront en life dans tous les foyers.Le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close a donné le coup d'envoi du livestream de la Pride Parade depuis la Salle Gothique de l'hôtel de ville où les enregistrements de cette édition numérique ont lieu en présence de quelques invités seulement. Après les discours d'ouverture, la fête a démarré avec la prestation de La Diva, une chanteuse drag. "We Care", le thème retenu cette année est plus que jamais d'actualité. Quelques intervenants ont ainsi pris la parole et ont évoqué la problématique tant de la santé physique que mentale et sociale des personnes LGBTQI+ à l'heure où certains de ces thèmes risquent d'être oubliés. "Nous avons vu ces dernières années que le cadre juridique pour les personnes LGBTQI + a énormément progressé, mais le bien-être et la santé n'ont pas suivi. Une société plus inclusive est toujours nécessaire", explique Eef Heylighen, porte-parole de çavaria. Le déploiement d'un grand drapeau arc-en-ciel sur la Grand-Place devait encore accentuer la présence de la communauté LGBTQI +. La vraie fête de la Pride Parade se déroulera toujours samedi soir. Un deuxième livestream débutera en effet à 19 heures, avec des DJ sets diffusés en direct sur www.belgianpride.be et sur la page Facebook de The Belgian Pride. (Belga)

