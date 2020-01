Dans un intense duel belgo-belge, Hermes Ostende s'est incliné de justesse face à Asterix Beveren en match aller des 8es de finale de la Coupe CEV de volley féminin mercredi à la Côte.Dans un duel très serré, les Waeslandiennes se sont imposés 3 sets à 2 à la Côte (25-19, 21-25, 21-25, 25-23 et 16-14). Le match retour est prévu le 5 février (19h30) à Asterix Beveren. Le vainqueur jouera en quart se finale contre le gagnant du match entre les Finlandaises de Hämeenlinna et les Allemandes de Palmberg Schwerin, avec le match aller en Belgique (18-20 février) et le retour en déplacement (03-05 mars). (Belga)