Le Bayern Munich paraît sans rival sur la scène allemande. Octuple champion en titre, le club bavarois a battu le Bayer Leverkusen (4-2) en finale de Coupe d'Allemagne samedi sur la pelouse du stade olympique de Berlin. Le Rekordmeister, qui a décroché la 20e Coupe de son histoire, est donc toujours en lice pour le triplé avant d'aborder le tournoi final de la Ligue des Champions.Le Bayern a rapidement apposé sa griffe sur la rencontre. Le score affichait déjà 2-0 à la 24e minute quand Serge Gnabry trompait une deuxième fois le portier finlandais Lukas Hradecky d'une frappe croisée grâce à un service de Joshua Kimmich. Quelques minutes auparavant, David Alaba avait déjà ouvert le score d'un beau coup franc enroulé du pied gauche (1-0, 16e). Peu inspiré dans le premier acte, le Bayer aurait pu revenir au score mais Kevin Volland, pourtant seul devant Manuel Neuer, a loupé le ballon venu des pieds de Moussa Diaby après un déboulé fulgurant (57e). Dans la foulée, l'équipe entraînée par Hansi Flick a puni son adversaire. A la retombée d'un long dégagement, Robert Lewandowski a vu sa reprise de volée terminer au fond des filets de Hradecky, auteur d'une grossière erreur (3-0, 59e). Le but de la tête de Sven Bender (3-1, 63e) sur corner n'a pas ébranlé la confiance du Bayern, intraitable depuis le retour du football avec 10 victoires de rang toutes compétitions confondues. Ivan Perisic, monté au jeu, a parfaitement servi Lewandowski qui, d'une subtile balle piquée, a inscrit un doublé (4-1, 89e). Le jeune talent Kai Havertz a fait 4-2 à la dernière seconde sur un penalty accordé par l'arbitre après l'intervention du VAR pour une faute de main bavaroise (90e+4). Le Bayern pourrait, en cas de sacre européen en août, signer le second triplé de son histoire après celui acquis lors de la saison 2012-2013 dans la sillage d'Arjen Robben et Franck Ribéry. Le tournoi final de la C1 se tiendra à Lisbonne du 12 au 23 août. Pour en faire partie, les Bavarois devront d'abord confirmer en hutièmes de finale retour leur large succès de l'aller (3-0) contre Chelsea. (Belga)