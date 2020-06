Le Bayer Leverkusen n'aura pas tremblé un instant mardi soir sur la pelouse du FC Sarrebruck, petit Poucet de 4e division, en demi-finale de la Coupe d'Allemagne. Plus fort dans tous les secteurs, le club de Bundesliga s'est imposé 0-3 au stade Hermann-Neuberger de Völklingen.Malgré l'absence de son leader d'attaque Kai Havertz, le Bayer a débloqué le marquoir sur une reprise de volée de Moussa Diaby, idéalement servi dans la profondeur par Kerem Demirbay (0-1, 11e). Les troupes de Peter Bosz ont ensuite profité à deux reprises des largesses défensives de leur adversaire du soir sur les buts de Lucas Alario (0-2, 19e) et Karim Bellarabi (0-3, 58e). Bellarabi est sorti blessé en fin de partie, se tenant l'arrière de la cuisse. Le FC Sarrebruck, qui jouera en D3 la saison prochaine, était la première équipe de 4e division à atteindre ce niveau de la compétition. Mercredi, le Bayern Munich et l'Eintracht Francfort, les deux derniers vainqueurs de la Coupe d'Allemagne, s'affronteront dans l'autre match du dernier carré. La finale est prévue le 4 juillet au stade olympique de Munich. (Belga)