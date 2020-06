Manchester United s'est qualifié pour les demi-finales de la FA Cup, la Coupe d'Angleterre de football, après sa victoire 1-2 après prolongations à Norwich, samedi. Harry Maguire a qualifié les 'Red Devils' à deux minutes de la fin. Avant cela, Todd Cantwell (75e) avait répliqué au but d'ouverture d'Odion Ighalo (51e).Ighalo a inscrit le premier but de la rencontre d'une reprise du droit à la 51e minute. Cantwell, d'une frappe des 20 mètres, a remis les deux équipes à égalité (75e). Norwich a terminé la rencontre à dix suite au rouge reçu par Klose pour une faute sur Ighalo (88e). En supériorité numérique, Manchester United a hérité d'une double occasion en fin de partie, mais Krul a repoussé les envois successifs de Pogba et Greenwood (90e+6). Durant les 30 minutes supplémentaires, Manchester United se montrait menaçant à plusieurs reprises alors qu'un excellent Krul maintenait Norwich dans le coup. La délivrance tombait à deux minutes du terme, lorsque Maguire envoyait le ballon au fond des filets au terme d'une action confuse. Les autres quarts de finale, Sheffield United/Arsenal, Leicester/Chelsea et Newcastle/Manchester City, se joueront dimanche. (Belga)