Le FC Barcelone et l'Athletic Bilbao ont obtenu jeudi soir les deux derniers billets des huitièmes de finale de la Coupe du Roi, la Coupe d'Espagne de football. Les deux clubs finalistes de la Supercoupe dimanche dernier ont toutefois dû s'employer pour écarter deux clubs de division 3. Bilbao s'est imposé 1-2 à Ibiza et le Barça a émergé 0-2 après prolongation à Cornella. Ils ont évité de justesse le piège dans lequel était tombé la veille le Real Madrid, battu 2-1 après prolongation par Alcoyanos.Lauréat surprise de la Supercoupe après avoir sorti le Real en demie et battu Barcelone en finale, l'Athletic Bilbao a inscrit le but de la victoire dans les arrêts de jeu par Nunez (90e+1). Perez Mateo (12e) avait ouvert la marque pour les insulaires, Garcia avait égalisé à la 52e. Tombeur de l'Atlético Madrid au tour précédent (1-0, le 6 janvier), Cornella a tenu nonante minutes face au Barça, qui alignait peu de titulaires habituels, et arraché le droit de jouer les prolongations. Ousmane Dembélé a trouvé l'ouverture à la 92e. Les Catalans ont ensuite réussi à préserver leur mince avantage avant de se rassurer définitivement dans la temps additionnel (120e+1) par le Danois Braithwaite. (Belga)