L'AC Milan s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Italie en battant aux tirs aux buts le Torino mardi soir (0-0, 5-4 t.a.b). Blessé, Alexis Saelemaekers n'était pas sur la feuille de match côté milanais.Malgré le retour de Zlatan Ibrahimovic à la pointe de l'attaque, les hommes de Stefano Pioli, vainqueurs 2-0 du même adversaire trois jours plus tôt en championnat, n'ont cette fois pas trouvé la faille et ont dû s'en remettre à Ciprian Tatarusanu, le gardien n°2, qui a arrêté le tir au but de Tomas Rincon. Blessé à la cuisse à Naples le 22 novembre, "Ibra" a retrouvé sa place de titulaire après une courte apparition en fin de match dimanche, mais n'a que très peu pesé sur la défense du Torino, avant d'être remplacé à la mi-temps par Hakan Calhanoglu. Ce retour a été suivi d'une perte évitable, celle de Gianluigi Donnarumma, expulsé à la 71e minute alors qu'il était sur le banc. Le gardien n°1 des Rossoneri avait contesté la décision de l'arbitre de ne pas siffler penalty malgré une intervention litigieuse de Vanja Milinkovic-Savic sur Rafael Leao. Mais le remplaçant de Donnarumma a montré qu'il était plus qu'un simple suppléant, en qualifiant une équipe milanaise qui a buté sur un bloc bien regroupé et fait preuve de maladresse sur ses quelques occasions (58e, 87e, 99e, 117e). Les Milanais affronteront en quarts de finale le vainqueur du match Inter-Fiorentina, qui se joue mercredi. (Belga)