Naples et l'Atalanta se sont quittés sur un partage 0-0, mercredi, en demi-finale aller de la Coupe d'Italie de football.Naples évoluait sans Dries Mertens, rentré en Belgique pour poursuivre sa revalidation après sa blessure à la cheville gauche survenue à la mi-décembre. L'Atalanta s'est montrée la plus dangereuse en première période, se créant deux grosses occasions via Pessina et Toloi. Le premier a buté sur Ospina (22e), le second n'a pas cadré alors qu'il était en excellente position (32e). La situation ne s'est pas débloquée en seconde période. Le match retour est programmé mercredi prochain à Bergame. Le premier finaliste sera connu la veille, à l'issue du choc entre la Juventus et l'Inter. Les 'Bianconeri' ont pris une option sur la finale en s'imposant 1-2 à Milan mardi. (Belga)