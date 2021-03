Le Standard de Liège a éliminé le leader autoritaire de la Jupiler Pro League, le Club de Bruges, 1-0 en quarts de finale de la Croky Cup, la Coupe de Belgique de football, jeudi soir à Liège. Les Rouches rejoignent Eupen, Anderlecht et Genk en demi-finales. La fin de rencontre va toutefois faire beaucoup parler après l'annulation du but de l'égalisation brugeoise dans le temps additionnel pour une faute préalable peu évidente de main de Simon Mignolet.Après une première mi-temps intense mais sans véritable occasion de but, les Liégeois ouvraient le score au retour des vestiaires grâce à Jackson Muleka qui envoyait dans le plafond un centre tendu à ras de sol de Joao Klauss (48e). Obligés de marquer, les Brugeois peinaient à se procurer des occasions. Hans Vanaken frappait juste à côté du but quelques minutes plus tard (58e). Après un carton rouge pour Odilon Koussounou pour un tacle beaucoup trop rugueux (81e), il fallait attendre les toutes dernières minutes de la rencontre pour voir Bruges se montrer véritablement dangereux, tout d'abord quand Ruud Vormer frappait sur Arnaud Bodart (86e) puis quand la tête de Balanta était stoppée par le gardien liégeois dans la foulée (87e). Les derniers instants de la rencontre étaient particulièrement chaotiques : David Okereke égalisait dans les arrêts de jeu (90e+3) sur une phase arrêtée mais Nathan Verboomen, l'arbitre, annulait le but pour une faute de main de Simon Mignolet, monté dans le rectangle pour l'occasion. Privé d'arbitrage vidéo, non utilisé en quarts de finale de la Coupe de Belgique, l'arbitre de la rencontre validait ensuite l'égalisation brugeoise avant de revenir à nouveau sur sa décision, annulant définitivement le but brugeois. Dans les dernières secondes, Samuel Bastien était à deux doigts de doubler l'avantage liégeois mais Mignolet s'interposait du pied (90e+9). La fin de match était entachée par des échauffourées entre les joueurs de deux équipes mais après quelques minutes tendues, les Liégeois pouvaient fêter leur qualification. . (Belga)